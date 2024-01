Bonus animali domestici 2024 | arriva il fondo per visite e farmaci | chi può chiederlo e quanto vale

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo anni di attesail «d’affezione» o «». Il governo Meloni ha infatti inserito nella Legge di Bilancio, un, in versione ridotta rispetto aipotizzato inizialmente, «destinato a sostenere i proprietari did’affezione nel pagamento diveterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell’acquisto diveterinari». Per finanziare ilè stato disposto uno stanziamento pari a «250 mila euro per l’anno, 250 mila euro per l’anno 2025 e 250 mila euro per l’anno 2026», ovvero un totale di 750 mila euro in tre anni (-2026). Non tutti però potranno accedervi: ...