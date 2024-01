Bologna-Genoa | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 5 gennaio 2024)è una partita valida per la diciannovesima giornata diA e si gioca venerdì alle 20:45:, tv e. Se il“dei miracoli” in trasferta finora ha vinto solo una partita un motivo ci sarà e lo si è visto chiaramente sabato scorso ad Udine, dove i rossoblù sono letteralmente crollati (3-0) sotto i colpi dei bianconeri di Gabriele Cioffi rimediando la prima sconfitta a distanza di oltre un mese dall’ultima. Freuler – IlVeggente.it (Lapresse)Una battuta d’arresto che è costata il quarto posto – ora i felsinei sono quinti in classifica, a +2 sull’Atalanta e a +3 sulle più quotate Roma e Napoli – ma che non cancella quanto di buono fatto fino a questo momento dagli uomini di Thiago Motta, la grande rivelazione di questo ...