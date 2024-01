Bologna-Genoa | probabili formazioni | scelte inedite per Motta

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon ledi Thiagoe Gilardino Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon ledi Thiagoe Alberto Gilardino.(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Urbanski, Freuler, Abischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. All.(3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Retegui. Gudmundsson. All. Gilardino.

Il centrocampista olandese è costretto ad alzare bandiera bianca in vista della partita di questa sera alle 20.45 a causa ...L'influenza decima il. Il trasferimento in pullman da Genova aè stato particolarmente complicato. A Busalla la Freccia Rossoblù si è dovuta fermare a causa di un malore di cui è stato vittima uno dei ...La partita tra Bologna e Genoa dell 19^ giornata di Serie A si gioca oggi, venerdì 5 gennaio, alle 20.45. Il match sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW ...