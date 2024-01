Bologna-Genoa oggi in tv | orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La diciannovesima giornata dellasi aprecon l’anticipo del “Dall’Ara” tra. Calcio d’inizio alle ore 20:45 per la sfida che vede gli emiliani chiamati a reagire dopo il pesante ko di Udine per rimanere in alta classifica. Il Grifone invece è reduce dal pareggio con l’Inter e vuole mettere altri punti in cascina per avvicinare la salvezza il più velocemente possibile. TV E– La partita sarà visibile intv sia su Dazn che su Sky, con gli appassionati che potranno usufruire dellasu Sky Go e dei servizi della piattaforma Dazn anche su Sky al canale 214 previa attivazione dell’apposita offerta. Sportface vi racconterà ...

Un problema al polpaccio, come anticipato da Gilardino in conferenza, ha fermato Thorsby alla vigilia della gara con il Bologna . Il norvegese non è ... (247.libero)

Sulla spinta di Chiesa e Cambiaso, la Signora trovava insomma in fretta il modo di recuperare: Miretti pareggiava su assist dell'ex giocatore di, bravo poi a trovare la rete del ...SERIE A, LE PARTITE DELLA 19° GIORNATA Venerdì 5 gennaio 2024 ore 20.45:Sabato 6 gennaio 2024 ore 13.30: Inter - Verona ore 15: Frosinone - Monza ore 18: Lecce - Cagliari ore 20.45: Sassuolo - Fiorentina Domenica 7 gennaio 2024 ore 12.30: Empoli - ...Nuovi problemi legati alle ritenute Irpef per il Genoa che ora rischia punti di penalizzazione. Era già accaduto un anno fa: in quella occasione il club patteggiò il taglio di un punto in classifica.Il mercato della Fiorentina è l’argomento principale sui quotidiani in edicola e La Nazione, nelle sue pagine odierne, sottolinea che i contatti col Verona sia per Ngonge che per ...