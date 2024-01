Bologna-Genoa | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming|Serie A

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) 2024-01-05 10:05:00 Arrivano conferme: Ritorna la Serie A, in scena con l’ultima giornata del girone di andata. Si parte questa sera, alle ore 20.45, con. I felsinei di Thiago Motta alla ricerca del riscatto dopo la pesante sconfitta di Udine, liguri che, invece, cercano conferme dopo il buon pareggio casalingo che ha fermato l’Inter prima della classe.– La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky (canale 251) e DAZN. LE ULTIME – Motta dovrà fare a meno dello squalificato Ferguson, possibile chance per Urbanski. Prosegue senza intoppi il recupero di Retegui, che punta a tornare titolare a. In mezzo, lottano per una maglia Malinovskyi e Strootman. LE...