Bollette 2024 | fine mercato tutelato Come cambieranno? aggiornamento 5 GENNAIO

Dal 1 gennaiosi è tornati al bonus sociale ordinario, destinato a chi ha un Isee fino a 9.530 euro. Resta più alta la soglia per ...... in 1000 per la 'Via Crucis dell'Acqua': richiesta una moratoria delledi Rivieracqua Posted on 28 Luglio 2023 29 Luglio 2023 Author Redazione Erano quasi in 1000 a manifestare il disappunto ...Mondolfo non ha ancora adottato la tassa puntuale sui rifiuti, nonostante le promesse dell'amministrazione comunale. La bolletta rimarrà calcolata su metri quadrati e numero di componenti.Il Comune di Albinea in aiuto di un centinaio di famiglie per il pagamento delle bollette di luce e gas. Una notizia certamente importante per molti cittadini per sostenerli nelle spese delle utenze d ...