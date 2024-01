Bioparco di Roma | è nata una rarissima cucciola di tigre di Sumatra VIDEO

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 Fiocco rosa aldi. E’unadidi, felino ad altissimo rischio di estinzione. Laancora non è visibile al pubblico. Al mondo sono rimasti solo 600 esemplari. Sta benissimo è molto vivace: da subito la mamma ha iniziato ad allattarla e ad accudirla. Il suo nome è, letteralmente, Terima Kashi, che nella lingua locale significa “grazie”. “È una nascita molto importante e di grande rilevanza scientifica – spiega in una nota il– perché ladi, che vive nelle foreste tropicali dell’isola indonesiana, è una delle 6 sottospecie viventi maggiormente a rischio di estinzione a causa della perdita e ...

Aldiè nata una cucciola di tigre di Sumatra, felino ad altissimo rischio di estinzione. La cucciola sta benissimo è molto vivace; da subito la mamma ha iniziato ad allattarla e ad ...E' nato un esemplare del felino che rischia l'estinzione Aldiè nata una femmina di tigre di Sumatra, felino ad altissimo rischio di estinzione. La nuova arrivata, fa sapere il, sta benissimo ed è molto vivace. Da subito la madre ha ...Roma, 5 gen. (askanews) - Ecco le prime immagini della piccola tigre di Sumatra nata al Bioparco di Roma. La cucciola sta bene, è vivace e viene accudita e allattata dalla mamma, ancora non può essere ...La Miren srlus, organizzatrice "esclusiva" del concorso Miss Italia, diffida il Comune di Cerignola "a cessare in via immediata qualsiasi diffusione" del calendario 'Miss in Terra Vecchia', e "ad evit ...