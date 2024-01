BingX sigla un accordo con il Chelsea come partner ufficiale per lo scambio di criptovalute

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) LONDON, 5 gennaio 2024 /PRNewswire/, uno dei principali exchange dicon oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, si è ufficialmente aggiudicato il titolo di Official Sleeveper i completi da calcio maschili delper il resto della stagione 2023/24. Inoltre, per le due stagioni successive,sarà ilper i completi da allenamento maschili del. Questa collaborazione strategica, che segna il debutto dinel settore dello sport e dell'intrattenimento e che testimonia l'impegno comune per la ricerca dell'eccellenza, unisce due aziende leader del settore pronte a plasmare il futuro. Con la sua lunga storia e la sua dedizione nel definire gli standard di riferimento, ...