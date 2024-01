Biblioteche e pinanoteche in posti particolari

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ieri all’obitorio un uomo sui 50 anni mi fa: “Potrei visitare la biblioteca?”. “Certo! Anche se di solito ci vuole l’appuntamento, ma non viene mai nessuno nella nostra biblioteca e anche pinacoteca”. Visitatore: “Avete anche ammesso all’obitorio una pinacoteca?”. Io: “Certo! Con dipinti di un certo pregio, fatti dai custodi che mi hanno preceduto. Non facendo niente tutto il giorno, dipingevano come matti”. Visitatore: “Che bella scoperta! Però a me interessa la biblioteca”. Io: “Pensi che in 35 anni che sono qui, saranno venuti a contestarla meno di dieci persone”. Visitatore: “Ma pensa! E da quel che conosco avete volumi anche di un certo pregio”. Io: “Come no! Miniature scritte a mano prima di Gutenberg, anzi c’è una lettera dello stesso Gutenberg che avvisa l’obitorio che sta per passare da Tunisi”. Visitatore: “C’è chi sostiene su alcuni forum obitoriali che qui a Milano ...