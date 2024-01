Biathlon | start list inseguimento maschile Oberhof 2024 | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Lae ididell’divalevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di. Primo a partire sarà il vincitore della sprint Doll, davanti a Laegreid e Stroemsheim. Al via con il numero 4 invece il leader della classifica generale Johannes Boe, mentre il fratello Tarjei con il 7. Tre gliai nastri di: Didier Bionaz con il numero 18, Lukas Hofer con il 21 e Tommaso Giacomel con il 25. Di seguito ecco lacompleta. 1 DOLL Benedikt GER 0:00 2 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:02 3 STROEMSHEIM Endre NOR 0:05 4 BOE Johannes Thingnes NOR 0:20 5 FAK Jakov SLO ...

La Coppa del Mondo 2023 -2024 di Biathlon , come di consueto, si è fermata per le festività natalizie e così oggi , giovedì 28 dicembre, si terrà alla ... (oasport)

Nella giornata di domani andrà in scena la sprint femminile di Oberhof , valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2023/ 2024 . Si parte alle 14:25 ... (sportface)

Venerdì 5 gennaio (ore 14.25) si disputerà la sprint femminile di Oberhof , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon . In terra ... (oasport)

Venerdì 5 gennaio (ore 11.20) si disputerà la sprint maschile di Oberhof , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon . In terra ... (oasport)

Die Biathlon-Saison hat wieder begonnen ... Der Norweger Sturla Holm Lägreid war vor dem Start wegen eines Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften vom Weltverband IBU ausgeschlossen worden. Beim ...La ventisettenne savoiarda è ancora sul gradino più alto del podio dopo le tre vittorie di Lenzerheide. Per l'Italia arriva anche il miglior risultato in una ...