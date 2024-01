Biathlon | sprint maschile Oberhof 2024 | risultati e classifica | vince ancora Doll Bionaz in top-20

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ie ladelladi, valevole per la Coppa del Mondo 2023/di. La prima gara dell’anno solare ha visto la vittoria del tedesco Benedikt, al secondo successo consecutivo nel format dopo la vittoria nelladi Lenzerheide. Alle sue spalle come sempre tantissima Norvegia: Laegreid precede i connazionali Stroemsheim e Johannes Boe, che rimane leader della generale chiudendo ai piedi del podio con due errori. Il poligono disi conferma il più difficile della stagione e lo “zero” paga per Jakov Fak, quinto a pari merito con Johannes Kuehn che a sua volta non sbaglia. Tarjei Boe è settimo, davanti agli svedesi Ponsiluoma e Samuelsson che sono ...

A che ora e come seguire la Sprint maschile di Oberhof 2024 , gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint FEMMINILE DI Biathlon DALLE 14.20 11.52: Un altro errore di Samuelsson in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint FEMMINILE DI Biathlon D alle 14.20 12.09: Buon finale per Kuehn che si ... (oasport)

Le gare sono caratterizzate daintensi e sorpassi strategici. Ilcombina lo sci di fondo con il tiro a segno. Gli atleti devono percorrere diverse distanze sugli sci, fermandosi ...Il live e la diretta testuale dellamaschile di Oberhof 2024 , gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di. Saranno cinque gli azzurri al via sulla neve tedesca: Didier Bionaz , ...Das Jagdrennen über die 12,5 Kilometer wird trotz des verspäteten Sprints planmäßig am Samstag (12.25 Uhr) starten, ab dann soll es im Thüringer Wald auch deutlich kälter werden. Am Sonntag (11.30 Uhr ...Was ein Start ins neue Jahr! Zum Auftakt der Heim-Rennen in Oberstdorf gewinnt Benedikt Doll (33) das Sprintrennen über 10 Kilometer mit hauchdünnem Vorsprung.