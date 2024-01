Biathlon | Braisaz-Bouchet vince anche la sprint di Oberhof e fa poker Settima Vittozzi con un errore

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Justinesfodera una prestazione eccezionale sugli sci e si aggiudica la7.5 km di, valevole per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di. Dopo la strepitosa tripletta di Lenzerheide, arriva dunque il quarto successo consecutivo per la 27enne francese che consolida la sua leadership nella classifica generale. Il pettorale giallo ha avuto la meglio sulle nevi della Turingia (in Germania) nonostante due errori al poligono, commessi entrambi nella serie a terra, effettuando una rimonta clamorosa dal secondo giro in poi e chiudendo la competizione in 22’43?00.ha fatto la differenza nel fondo, stampando il miglior tempo in ciascuna delle tre tornate e rifilando complessivamente 27?7 alla ...

Auchentaller commette due errori in piedi, è 49ma 15.11: Doppio zero di Richard, francese ...

Braisaz-Bouchet kompensierte vor 12.000 Fans dank einer überragenden ... sie war im Einzel und in der Verfolgung jeweils Zweite geworden.