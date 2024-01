Berrettini | cresce l' ottimismo per l' Australian Open

Non so cosa mi riserverà il futuro, l'obiettivo è iniziare dall'Australia e giocare più partite possibile" diceva Matteoin una conferenza stampa a Malaga durante le Final 8 di Coppa Davis ...... augurandoci di ritrovare finalmente anche. Il tennis italiano è tornato a farci sognare ...il numero dei praticanti nei quasi 3800 circoli italiani dove sono tesserati i poco più di 3 ...Super colpo di mercato in attacco per l’Akragas della Presidente Roberta Lala. Il direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha trovato l’accordo per vestire di biancoazzurro il centravanti siciliano Gian ...Cresce l’attesa per l’iniziativa natalizia messa in campo dal Gruppo Podistico di Giacciano con il patrocinio dell’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Babbi Natale. Stiamo pa ...