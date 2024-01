Bendaggi caldi | come farli a casa

...potrebbe manifestarsi a causa delle calzature aperte che vengono utilizzate nei periodi, come ... coprire l'area interessata consterili ;. usare solo indumenti in cotone , per ridurre il ......potrebbe manifestarsi a causa delle calzature aperte che vengono utilizzate nei periodi, come ... coprire l'area interessata consterili ;. usare solo indumenti in cotone , per ridurre il ...C’è chi crede che i bendaggi drenanti siano adatti solo ed esclusivamente per le gambe. Non è affatto così che stanno le cose, possono essere utilizzati anche sulle braccia, sull’addome, sui glutei.