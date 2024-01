Beautiful Anticipazioni Americane | Hope rifiuta di sposare Thomas ma lui ha un asso nella manica per convincerla!

Leggi su comingsoon

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ledici rivelano cheha detto NO ae non diventerà sua moglie. Il Forrester non si è però scoraggiato e ha usato uno stratagemma per tenere legata a sé la Logan. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntatedella Soap e presto in arrivo su Canale5.