Batosta sulla assicurazione auto Ecco quanti cambieranno la classe di merito

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Non bastava l’inflazione, a svuotare le tasche degli italiani contribuiscono anche le polizze Rc. A novembre i costi delle assicurazioni obbligatorie per permettere a una vettura di viaggiare su strada sono aumentate del 7,8%. Una stangata che ha così portato la spesa a 391 euro. A fare i conti è l’Ivass, cioè l’Authority delle assicurazioni presieduta da Luigi Federico Signorini, che è anche direttore generale di Bankitalia. Insomma non ci sono dubbi, che anzi si traduce in una maggiore spesa per ogni contratto assicurativo prossima a 31 euro. Le polizze si era già appesantite a ottobre per un stangata di 388 euro e un incremento sempre di poco inferiore all’8%. Non solo, sempre l’Ivass calcola come si sia allargato del 3,1% il differenziale di premio, cioè il corrispettivo che l’assicurato è costretto a sborsare ...