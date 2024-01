Basket | Virtus Bologna corsara a Berlino | Alba mai in partita Eurolega ancora ad alta quota per le V nere

(Di venerdì 5 gennaio 2024) LaSegafredomantiene senza troppi patemi il secondo posto nella stagione regolare di2023-2024. La 19a giornata regala un altro successo agli uomini di Luca Banchi, che battono l’alla Mercedes-Benz Arena per 68-83. Nessun vero dominatore della scena pur con Bryant Dunston, Tornike Shengelia, Iffe Lundberg e Daniel Hackett in doppia cifra, ma tanti protagonisti: di fatto solo Mascolo non va a segno. Johannes Thiemann e Sterling Brown (13 e 12 punti) non bastano all’, che ricava 13 punti e 4 assist da Matteo Spagnolo. Gabriele Procida, al rientro dopo qualche problema fisico, gioca 8’30” e realizza un unico punto dalla lunetta. I primi minuti sono una lotta tra Spagnolo e le V, solo che il 5-5 è di breve durata. Nasce, ...

Eurolega:in campo oggi a Berlino per il secondo match del girone di ritorno. In campionato, le V nere torneranno in campo domenica, a Reggio Emilia. Regista moderno che ha fatto parte di svariate versioni del team pugliese, nella vecchia B, così come nell'attuale, capoclassifica della Serie B Interregionale Girone G. Il colpo grosso di ...La Virtus Segafredo Bologna mantiene senza troppi patemi il secondo posto nella stagione regolare di Eurolega 2023-2024. La 19a giornata regala un altro successo agli uomini di Luca Banchi, che batton ...La Virtus Bologna è a Berlino, alla Mercedes-Benz Arena, per difendere dai padroni di casa dell'Alba il secondo posto solitario della Segafredo in EuroLeague Basketball. Anche se ...