Basket | Nba Jokic manda al tappeto Golden State | show Antetokounmpo

Una tripla dai 12 metri del serbo a fil di sirena regala il successo a Denver SAN FRANCISCO (USA) - Tre secondi alla sirena, Aaron Gordon passa a Nikola Jokic che varca la linea di metà campo e dai 12 ...Nel, laorganizza partite fuori dagli Usa da trent'anni: nel 1988 gli Hawks di Dominique Wilkins giocarono in Urss Lo scopo non è solo commerciale: lo sport è sempre stato uno ...Una tripla dai 12 metri del serbo a fil di sirena regala il successo a Denver SAN FRANCISCO (USA) (ITALPRESS) - Tre secondi alla sirena, Aaron ...È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:30 italiane in poi si sono disputati due incontri validi per la regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a ...