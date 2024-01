Basket | l’Olimpia scappa nel quarto quarto e con Hall batte il Bayern

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si è appena conclusa al Forum d’Assago la sfida valevole per la diciannovesima giornata di Eurolega e sul parquet meneghino sono scese in campo l’EA7 Emporio Armani Milano e l’FCMonaco. Uno scontro diretto tra due squadre alla disperata caccia di punti per la rimonta playoff. Ecco come è andata. I primi punti sono in contropiede per Milano con Flaccadori, dopo un’ottima palla rubata da Napier. Difende benenei primi due minuti del match, anche se non arriva il primo break del match. Il break arriva con il canestro di Napier che vale l’8-2 per Milano dopo quasi 4 minuti di gioco. Ricuce, però, il divario ilcon un paio di canestri difficili, poi schiacciatone di Poythress per il nuovo +4 Milano. Scatenato il numero 2 biancorosso, a quota 8 punti, poi al primo pallone toccato da Pippo Ricci e prima tripla del ...