Barbastro-Barcellona domenica 07 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici I blaugrana esordiscono in Copa del Rey

Joao Cancelo non sarà a disposizione di Xavi per le prossime partite del. L'esterno portoghese è uscito ieri sera durante il match contro il Las Palmas per un ...del Re contro ile ......si è fatto male al ginocchio nella gara col Las Palmas(SPAGNA) - Ilattende ... domenica in Coppa del Re contro ile poi l'11 con l'Osasuna nella semifinale della ...Il portoghese si è fatto male al ginocchio nella gara col Las Palmas BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Barcellona attende l'esito degli esami ...Sarà il Barcellona l'avversario del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Quarta in classifica nella Liga e reduce dalla vittoria per 3-2 contro l'Almeria nell'ultimo turno di campionato, ...