Balotelli loda Messi ma con riserva | “Ronaldinho gli era superiore”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Secondo MarioRonaldo il Fenomeno esono stati tecnicamente superiori a Lionel. Ecco le parole dell’ex Inter, City e Milan. Marioè intervenuto in diretta ai microfoni di Tvplay, nel corso del programma VOX TO BOX per raccontare del suo rapporto con Buffon, paragonare il livello tecnico dia quello die parlare della Serie A. Riguardo all’ex portiere della Juve e della Nazionale, l’intervistato ha voluto ricordare di quanto fosse difficile fargli goal. “Quando stavo in forma facevo dieci tiri in allenamento e, se andava bene, riuscivo a fare giusto un goal a Buffon. Ma non solo io… anche tutti gli altri!”(LaPresse)“Se beccavo l’incrocio dei pali facevo goal“, ha continuato, “in ...