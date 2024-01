BAFTA 2024 | David Tennant condurrà la cerimonia di premiazione

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nientemeno che Doctor Who in persona per i premi del cinema britannico.presenterà per la prima volta in carriera iFilm Awards, i premi più importanti del cinema britannico. L'attore - noto soprattutto per aver interpretato Doctor Who - supervisionerà i lavori durante la più importante serata cinematografica del Regno Unito, di scena il 18 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra. "Sono lieto che mi sia stato chiesto di condurre gli EEFilm Awards e di contribuire a celebrare il meglio dei film di quest'anno e le molte persone brillanti che li hanno realizzati", ha dichiarato, la cui carriera tra cinema, TV e palcoscenico comprende anche …

La British Academy of Film and Television ha svelato le longlist di titoli e performance candidabili in ben 24 categorie, sia artistiche che tecniche. Le nomination ufficiali aiavverranno soltanto giovedì 18 gennaio, ma al momento a ricevere il maggior numero di menzioni sono stati Killers of the Flower Moon, Oppenheimer e Barbie con ben 15 posizionamenti . Di ...L'Academy britannica ha annunciato le longlist delle 24 categorie dei EEFilm Awards, Barbie, Oppenheimer e Killers of the Flower Moon sono presenti in 15 ...Emma Stone, star di Poor Things e candidata ai BAFTA 2024 ha ricordato il pessimo consiglio che le diedero gli inizi della carriera.Mentre attendiamo con trepidazione di scoprire come proseguirà il cammino di Io capitano ad Hollywood, il cinema italiano sorride ancora, questa volta in ...