Badante “rapisce” un’anziana di Asti e la porta in Romania | le ha sottratto casa e oltre 500mila euro

Sette anni in Romania. Quasi sempre chiusa a casa della madre della sua badante, in un Paese straniero del quale non conosceva la lingua, senza un cellulare per chiamare in… Leggi ...Sette anni in Romania. Quasi sempre chiusa a casa della madre della sua badante, in un Paese straniero del quale non conosceva la lingua, senza un cellulare per chiamare in Italia. Un incubo per una p ...