Bacio tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera in confessionale | “Ti sei tradita da sola!”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Arriva iltraLanella Casa del Grande Fratello. I due ex fidanzati, da qualche tempo si erano avvicinati sempre di più. Un feeling evidente, anche alla luce del loro passato insieme e che si è concretizzato con lo scambio di unavvenuto intra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In questi giorni si è parlato di un presunto bacio segreto che ci sarebbe stato tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. A lasciar trapelare ... (tutto.tv)

Monia La Ferrera e Massimiliamo Varrese si sono baciati! Ad ammettere che tra i due ci sia stato un avvicinamento in confessionale sono stati i due ... (isaechia)

... i due concorrenti del programma hanno ammesso cheloro è scattato un, durante un momento di privacy avuto nel confessionale. Ritrovatisi a parlare, sottovoce, per non farsi sentire dagli ...Caterina vorrebbe che lei spiegasse maggiormente il gossip riguardante il possibile flirtlei e ...totti tottiflirt tottivento tv Articolo precedente Eros Ramazzotti inizia l'anno nuovo ''al''...I due concorrenti sono sempre più vicini e rivelano che in confessionale c'è stato un bacio. Ma spunta un terzo incomodo.Al Gf, un video mostra che Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si sono baciati!