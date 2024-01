Avoine Chinon-Strasburgo Coppa di Francia | 06-01-2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Depuis douze ans qu'il est arrivé dans le petit club des bords de Loire, à une quarantaine de bornes à l'ouest de Tours, il est un peu chez lui dans les locaux de l'AOCC (promu en N2), l'Avoine ...Microsoft et nos fournisseurs tiers utilisent des cookies pour stocker et accéder à des informations telles que des identifiants uniques pour fournir, maintenir et améliorer nos services et publicités ...