Autovettura a fuoco in Valle Caudina | intervengono i Vigili del Fuoco

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’è andata aquesta notte, dopo le 2, a Montesarchio. Si tratta di una Ford Kuga in sosta in Vico Annunziata. Sul posto sono intervenuti ideldel distaccamento di Bonea per spegnere l’incendio. L’è stata gravemente danneggiata nella parte anteriore. Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi. Al momento idelnon escludono nessuna ipotesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

