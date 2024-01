Auto in fiamme sulla Roma-Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 5 gennaio 2024), 5 gennaio 2024 – Momenti di paura a, dove questa mattina, alle ore 7 circa, un’ha preso fuoco sull’strada, altezza dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare, direzione Napoli. La carreggiata in direzioneè stata chiusa provocando forti ripercussioni sul traffico per permettere ai Vigili del fuoco di spegnere lee mettere in sicurezza la zona. Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto presente anche la Polizia stradale. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.