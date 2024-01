Auto fuori strada sull’A4 | un morto ad Aiello del Friuli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un incidente, dall’esito mortale, si è verificato verso le 20,00 nel trattole della A4 tra Villesse e il Nodo di Palmanova in direzione Venezia. Il sinistro è avvenuto al chilometro 494 all’altezza didel. Secondo una prima ricostruzione, un’prima ha sbattuto contro la barriera di spartitraffico centrale e poi, dopo aver percorso circa 300 metri, èuscita dalla sedele alla destra della carreggiata. Sul posto la poliziale, il 118, i vigili del fuoco e il personale distrade Alto Adriatico. Al momento dell’incidente non c’erano problemi alla circolazione. Il traffico scorre normalmente su tutta la rete. L'articolo proviene da Italia Sera.

Secondo una prima ricostruzione, un'prima ha sbattuto contro la barriera di spartitraffico centrale e poi, dopo aver percorso circa 300 metri, è fuoriuscita dalla sede stradale alla destra della ...Questi sacri elementi sonodi noi e dentro di noi. Riconoscerne la forza, la sacralità, ...PERCHÉ IL NAVIGATORE VI CONDURRÀ A PALAZZAGO DA DOVE NON È POSSIBILE ACCEDERE AL CASOLARE IN!!!) ...BYD ha annunciato ufficialmente i numeri delle vendite per l’intero 2023: 3.024.417 unità vendute, di cui 1.574.822 elettriche. Le vendite totali sono aumentate del 61,9% rispetto al 2022 (1.863.494 u ...Uno scontro semi-frontale particolarmente violento, su una strada già teatro, nel corso del tempo, di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali. Erano all'incirca le ore 13.20, quando un'auto e un ...