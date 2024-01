Auteri e l’aneddoto su Tello | “Mi aspetto un Benevento che giochi da squadra”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiPrima conferenza stampa del 2024, prima conferenza pre partita per Gaetano. Tornato sulla panchina delal posto di Matteo Andreoletti, il tecnico siracusano debutterà domani al “Ciro Vigorito” contro la Turris. Strega a caccia di tante rivincite nel derby, oltre a voler vendicare la sconfitta dell’andata c’è una testa da rialzare dopo gli ultimi deludenti risultati che hanno portato al ribaltone in panchina. A fare il punto della situazione in casa giallorossa è lo stesso, queste le parole dell’allenatore. Sensazioni – E’ stata una buona settimana di lavoro. Le impressi sono positive, c’è partecipazione e attenzione. Abbiamo sviscerato tante delle cose da fare in campo, accorciando i tempi. Domani, magari senza grande continuità, giocheremo da. Mi ...