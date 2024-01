Australian Open | Nadal preoccupato | “Sinceramente non sono sicuro al 100% di niente Dolore diverso dall’anno scorso”

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Sconfitta e ancora problemi per Rafa. Il mancino di Manacor si è fermato ai quarti di finale di Brisbane, venendo sconfitto dopo tre ore e mezza da Jordan Thompson non sfruttando tre match point nel finale della seconda frazione. Ma a preoccupare di più è un fastidio sentito nella zona dell’anca operata, che non fa ben sperare per il prossimo futuro. L’iberico ne ha parlato in conferenza stampa al termine del match: “Non so, devo vedere come mi sveglierò domani. In questi giorni ho parlato con cautela, so che dopo un anno è difficile per il corpo giocare ai massimi livelli, non sai come reagirà, dunque devo accettare le cose come vengono. Spero non sia nulla di grave e spero di avere la possibilità di allenarmi la prossima settimana e giocare a Melbourne. In questo momento nonaldi ...