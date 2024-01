Australian Open 2024 | infortunio per Keys | Sara Errani entra nel tabellone principale

(Di venerdì 5 gennaio 2024)neldegli. Il forfait di Madison, che ha annunciato la rinuncia al torneo per un problema alla spalla, spalanca alla veterana romagnola le porte del main draw per il primo Slam stagionale. Persarà quindi la presenza numero 47 neldi un torneo del Grande Slam, dato che la pone al quinto posto tra le tenniste italiane. In testa a questa speciale classifica c’è Francesca Schiavone a quota 70, seguono staccate Silvia Farina Elia (53), Roberta Vinci (52), Flavia Pennetta (49) e appunto. Per l’azzurra sarà la dodicesima volta in campo in singolare a Melbourne: il miglior risultato sono i quarti di ...

Per la tennista azzurra si tratta del 47esimo Slam in carriera MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sara Errani giocherà l'Australian Open per la dodicesima volta in carriera. Madison Keys, numero 13 del mondo, si è infatti cancellata dal primo Slam della stagione per un infortunio alla spalla. "Sfortunatamente - ha ...