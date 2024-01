Aurora Ramazzotti | l' emozione per i primi passi del piccolo Cesare in Messico | «Cresce troppo in fretta»

è in vacanza in Messico da papà Eros. Non sta andando benissimo ma il piccolo Cesare sorprende ..., dal 31 marzo scorso diventato nonno di Cesare, il bimbo messo al mondo dalla sua primogenita 27enne, ha ormai ufficializzato la relazione con lei, le ha fatto conoscere i suoi ...Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sono ormai inseparabili. Il cantante inizia l'anno nuovo ''al bacio'' in Messico con la compagna. Il 60enne e la 30enne si fanno vedere dai fan insieme in un resort ...Aurora Ramazzotti è in vacanza in Messico da papà Eros. Non sta andando benissimo ma il piccolo Cesare sorprende tutti ...