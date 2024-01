Aumento del 7 per cento | chi rischia la stangata sull' auto

(Di venerdì 5 gennaio 2024) A novembre le polizze hanno fatto registrare un balzo del 7,8% su base annua con un prezzo medio di 391 euro. Rincaro che si traduce in una maggiore spesa di circa 31 euro a polizza, confermando tra l'altro il trend già registrato dall'Ivass a ottobre, quando il rialzo era stato del 7,9%. Cresce anche il differenziale di premio, cioè la somma che la persona assicurata è tenuta a pagare, tra Napoli e Aosta, adesso a 248 euro, inrispetto all'anno precedente del 3,1%. Dati alla mano il Codacons stima «unada un miliardo di euro soltanto perla categoria deglimobilisti, calcolando che in Italia circolano 43 milioni di veicoli assicurati di cui 32,5 sonovetture». Per l'Unione nazionale dei consumatori il rialzo rilevato a novembre dall'Ivass è «astronomico, abnorme e ingiustificato. Per trovare ...

Lo spiega l'Arera, nell'ultimo aggiornamento mensile della tariffa del gas per i clienti domestici che non hanno ancora scelto il mercato libero. Il ... ()

Nuovo aumento in arrivo nel 2024 per le Pensioni . Il trattamento minimo di pensione sale a 598,61 euro grazie al recupero dell’inflazione fissato al ... (ilfattoquotidiano)

I datiSistema di Sorveglianza Integrata RespiVirNet, elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS),... mostrano un'incidenza di casi di sindromi simil - influenzali in nettorispetto ......Stretto di Taiwan dovrebbero essere vincolati da un comune i scopo per condividere la gloria... che è alle prese con un rallentamento strutturale segnato da una domanda debole, in...Il numero di passeggeri trasportati raggiunge la cifra di 12,54 milioni rispetto agli 11,52 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente Forte aumento del traffico aereo a dicembre per Ryanair, c ...I dati di vendita più importanti di Ford includono: Un aumento del 18% delle consegne di veicoli elettrici (EV), per un totale di 61.575 unità. Un aumento del 25% delle vendite di veicoli ibridi, che ...