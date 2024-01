Attenzione alla truffa dei fantomatici bagagli smarriti in aeroporto “venduti a due euro”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Fatealle condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) dove vi propongono l’acquisto deiina soli due, facendo paventare la possibilità di guadagni facili rivendendo il contenuto. Si tratta di unavolta a carpire i vostri dati personali. Del caso si sono già occupati i colleghi Federico Garau (il Giornale), Gianmichele Laino (Giornalettismo) e diversi altri. Per chi ha fretta: I post rimandano a siti falsi, come quello che si finge quello ufficiale degli aeroporti di Roma. L’obiettivo principale è quello di raccogliere i vostri dati personali (e forse non solo). Analisi Alcune di queste pagine sono confezionate spacciandosi per compagnie aeree. Laviene imbastita con testi come il ...

... Abdulaziz al Nuaimi, conosciuto anche come lo 'sceicco verde' per l'mostrata verso le ... Ghaya lancia messaggi che sono un innoperseveranza nell'impegno per l'ambiente, paragonato a ...Come prevedibile ed in linea con gli altri Paesi, cresce ancora l'influenza che si somma... In questo periodo, restano alti l'ed il monitoraggio e si rinnova l'invito a mantenere i ...Come far ricrescere sopracciglia: sieri e rimedi naturali per aiutare le sopracciglia nella ricrescita e per renderle più spesse ...Questa mattina, la Trapani Shark svolge l’ultimo allenamento di preparazione alla partita esterna di domani, sabato 6 gennaio (ore 18), contro la Moncada Energy Agrigento, valevole per ...