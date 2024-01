Attentato in Iran | ISIS rivendica la strage | la posta in gioco è l’egemonia sul Golfo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’inè statoto. Sarebbero stati due i kamikaze dello Stato islamico a firmare uno degli attentati più sanguinosi nella storia dell’. Non si sa esattamente come i due terroristi siano arrivati fin lì, nel Kerman, a 700 metri dalla tomba del martire Soleimani e nel giorno della sua commemorazione. Non se lo L'articolo proviene da Il Difforme.

"Inizia la guerra santa contro ebrei e crociati ". l'Isis ha rivendica to la strage di Kerman , ossia la città dove erano in corso le celebrazioni in ... (ilgiornaleditalia)

Quello avvenuto mercoledì è in effetti l'più sanguinoso mai subito dall'dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979, ma sulla reale matrice dell'attacco lo stesso regime di ..., annunciati i primi arresti per l'di Kerman ' Alcune persone coinvolte ' nel doppiodi Kerman ' sono state arrestate ', ha annunciato il ministro dell'Interno iraniano, Ahmad ...L’ISIS ha rivendicato l’attentato di Kerman, in Iran, in cui lo scorso tre gennaio almeno 84 persone sono rimaste uccise in una doppia esplosione mentre prendevano parte a una cerimonia in ricordo del ..."Il luogo e il tempo" della vendetta iraniana per il doppio attentato di Kerman saranno "scelti" dalla Repubblica islamica, ha affermato oggi il presidente, Ebrahim Raisi, partecipando ai funerali del ...