Attaccato da uno squalo in Australia | il 20enne è in cura a Bologna | Non voglio arrendermi ora

"Non voglio arrendermi ora" 05 gennaio 2024 18:57 Fotogallery - Attaccato da uno squalo in Australia , il 20enne torna in Italia : in cura a Bologna - ... (247.libero)

commenta Fotogallery -dasqualo in Australia, il 20enne torna in Italia: in cura a Bologna - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -dasqualo in Australia, il 20enne ..."Non voglio arrendermi ora" 05 gennaio 2024 18:57 Fotogallery -dasqualo in Australia, il 20enne torna in Italia: in cura a Bologna - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - -...L'Istituto Ortopedico Rizzoli ha presentato il programma di recupero di Matteo Mariotti, che ha perso la gamba sinistra: "Percorso lungo, ma le prospettive sono buone, tornerà a camminare" ...Da sinistra: il direttore generale del Rizzoli Anselmo Campagna, l’assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini, Matteo Mariotti, il direttore della Clinica Ortopedica e Traumatolo ...