Atp Brisbane | Nadal ko con Thompson | allarme per problemi fisici

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – Rafaferma la sua corsa nel torneo Atp di2024 in Australia, il primo dopo il rientro sui campi da tennis dopo l’infortunio. Lo spagnolo, al primo torneo dopo quasi un anno di stop, ai quarti di finale è stato battuto, dopo aver sprecato tre match point, in tre set dall’australiano Jordan, numero 43 del ranking Atp, in rimonta con il punteggio di 5-7, 7-6 (8-6), 6-3 in 3 ore e 25 minuti. Per il mancino di Mallorca, la notizia peggiore è rappresentata però dal problema muscolare alla gamba sinistra nella fase finale del match. Un anno fa, agli Australian Open,fu costretto al ritiro per un problema fisico non troppo diverso. “Il problema è in un punto non molto diverso rispetto a quello di un anno fa ma non è proprio identico”, spiega. “L’anno scorso ...