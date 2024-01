Atp Brisbane | Nadal fuori ai quarti | vince Thompson in tre set

L'australiano approda in semifinale dove affronterà Dimitrov Rafa Nadal ferma la sua corsa nel torneo Atp di Brisbane in Australia, il primo dopo il ... (sbircialanotizia)

, Thompson on fire . Rimpianto Rafa: troppe occasioni perse . I dolori di Nadal: maledetta anca ., anche Arnaldi a fine corsa ., Thompson on fire. Nadal, dopo aver ...(AUSTRALIA) - Termina ai quarti di finale l'avventura di Matteo Arnaldi a250 con un montepremi di $739.945 sul duro (Greenset Cushion) al Queensland Tennis Centre. Il 22enne sanremese, 41° giocatore del mondo, cede in due set - 7 - 6 (4), 6 - 2 - contro il ...Il ritorno di Rafael Nadal al tennis giocato si è fermata contro Jordan Thompson, nel quarto di finale del torneo Atp 250 di Brisbane. L'australiano ha vinto con il risultato di 7-5, 6(6)-7, 3-6 in 3h ...Forse ti può interessare ATP 250 Brisbane, Nadal lascia appena 3 game a Kubler. Intanto Sinner è sbarcato a Melbourne Prosegue senza intoppi la marcia di Nadal, al rientro dopo un anno di stop ...