ATP Brisbane | Matteo Arnaldi si ferma ai quarti di finale | Roman Safiullin si impone in quasi 2 ore

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Termina neidil’avventura dinell’ATP250 di. Sul cemento australiano, il ligure (n.44 del ranking) è stato sconfitto dal russo(n.39 ATP) con il punteggio di 7-6 (4) 6-2 in 1 ora e 48 minuti di partita. Dopo l’esito del tie-break del primo parziale, la partita è stata in discesa per, che ha conto i pronostici della vigilia, visto il tennis messo in mostra nel corso delle sfide precedenti.non è stato assecondato a dovere dal servizio e non ha trovato efficacia dal lato del dritto.approda in semie affronterà il vincente della sfida tra Holger Rune e James Duckworth. Nel primo set il russo ...