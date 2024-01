Atp Brisbane 2024 | Matteo Arnaldi fuori ai quarti | Safiullin vince in due set

(Di venerdì 5 gennaio 2024)è stato eliminato aidi finale del torneo Atp 250 di, in corso di svolgimento nell’omonima città australiana. Il ligure è stato sconfitto in due set dal russo Roman, con il punteggio finale di 7-6(4), 6-2 dopo un’ora e 48 minuti di gioco. Sarà quindia sfidare in semifinale Holger Rune, prima testa di serie del torneo, che ha avuto la meglio sul padrone di casa Jack Duckworth con il punteggio di 6-2, 7-6(6). ATP: IL TABELLONE AGGIORNATO PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY La partita è iniziata nel segno del grande equilibrio, anche se fin dalle fasi iniziali del primo set è apparso evidente comeriuscisse a tenere la battuta con più agio rispetto ...

Lo spagnolo distrugge Kubler in due set lasciando all’avversario soltanto 3 game (6-1, 6-2): “Più gioco e più mi sento in forma”. L’ex numero 1 ha ... (notizie)

