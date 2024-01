Atp Brisbane 2024 | il ritorno di Nadal si ferma ai quarti | Thompson annulla tre match point e vola in semifinale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo aver battuto Dominic Thiem e Jason Kubler, Rafasicontro un ottimo Jordanchetreallo spagnolo, vince 5-7 7-6(6) 6-3 e si prende il pass per ladell’Atp 250 dicontro Grigor Dimitrov. Tanti rimpianti per il fuoriclasse 37enne che nel terzo e decisivo set ha dovuto fare ricorso anche ad un medical time out, dopo essere stato ad un passo dalla vittoria nel tie break del secondo set. Di fronte però ha trovato uncoraggioso e generoso, capace di lottare su ogni punto nelle tre ore e venticinque di gioco. Il numero 43 al mondo tiene agevolmente i primi due turni di servizio e cresce progressivamente in risposta. La prima palla break è sua, al settimo game, e ...

