Atp Brisbane 2024 | Arnaldi eliminato nei quarti da Safiullin

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'azzurro cede in 2 set Matteoneidi finale del torneo Atp di. L'azzurro, numero 44 del mondo, oggi 5 gennaio è stato battuto in due set con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-2 dal russo Roman, numero 39 Atp. La gara è stata anche interrotta per pioggia per