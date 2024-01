Atletica | Battocletti | “Ho avuto tonsillite e febbre | mai mi perderei però il Campaccio”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nadia, fresca di vittoria alla BOclassic di Bolzano, è l’atleta più attesa a San Giorgio su Legnano, tappa del World Athletics Cross Country Tour che si svolgerà sabato 6 gennaio. La trentina, medaglia d’argento agli ultimi Europei di cross, è pronta a lanciare il proprio 2024 al “”. L’azzurra scrive su Instagram: “Sicuramente speravo che il 2024 iniziasse come la fine del 2023, ma così non è stato. Mi sono ammalata, ho unaacuta econtinua sopra i 38° per giorni. Oggi ho finito il ciclo antibiotico e mi sento decisamente meglio, non al massimo delle forze. Per nessuna ragionemi perderò il, quindi preparatevi perché ci saranno tante bandierine da usare domani sui prati di San Giorgio su Legnano”. Tra gli ...

Dal 1994, anno in cui trionfò Silvia Sommaggio, non si registra la vittoria di un'italiana: tenterà l'impresa la forte azzurra Nadia, argento agli ultimi Europei di cross a Bruxelles. ..."Davvero molto felice - sorride Nadia- per aver vinto qui, praticamente in casa. Ero fiduciosa perché gli ultimi allenamenti sono andati benissimo e sentivo il tifo degli spettatori, man ...All’Hotel Poli, sede logistica degli atleti del Campaccio, presentazione degli atleti. Hanno parlato Daniel Ebenyo, Oscar Chelimo e Iliass Aouani ...Il 6 gennaio si corre il Cross del Campaccio 2024: ecco chi sono i favoriti per la 6 km femminile e quelli per la 10 km maschile secondo coach Rondelli.