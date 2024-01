Atalanta | folle idea Spinazzola

(Di venerdì 5 gennaio 2024) E se Leonardotornasse a Bergamo? Se lo stanno chiedendo in queste ore i dirigenti nerazzurri ma se lo sta chiedendo anche lui, che...

Non solo tifosi, ma anche commentatori che giudicavanola formazione che il mister intendeva ...accade in poche big del campionato e storicamente questa attenzione viene associata all'...Personalmente parlando mi sembra un progetto alquanto, visto che secondo la sua teoria il ... seguita poi da Inter,e anche Genoa con l'Udinese . Il Milan invece, tramite le parole di ...Nonostante la concorrenza asfissiante del Tottenham, continua il pressing del Napoli su Radu Dragusin, difensore centrale rumeno attualmente di proprietà del Genoa.Giorgio Scalvini è nel mirino del Napoli, ma l'Atalanta per cedere il proprio difensore vuole una cifra altissima.