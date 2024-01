“Assenza di empatia al Grande Fratello” | ancora critiche pesanti dopo il lutto di Beatrice Luzzi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ildie la reazione dei concorrenti delsono stati alcuni dei temi affrontati ieri dal programma Pomeriggio 5. L’dida parte di alcuni inquilini della Casa, infatti, ha spinto Alfonso Signorini ad intervenire con una dura critica e ad esprimersi sull’accaduto sono stati anche diversi personaggi noti. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Oggi è stato un giorno molto difficile per il Grande Fratello. La morte del papà di Beatrice Luzzi e il seguente abbandono della coinquilina per ... (leggo)

Il calabrese, infatti, avrebbe mostrato un'totale dirispetto a quanto accaduto a Beatrice Luzzi , con la quale ha anche condiviso momenti di intimità. Come se nulla fosse, infatti, ......anche commenti di ex noti gieffini che hanno espresso la loro vicinanza all'attrice la cui...condannato duramente da parte del web che ha accusato i ragazzi di non mostrare minimamente...