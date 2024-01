Assegno unico | le fasce di reddito con le tabelle e il calcolo degli importi Ecco quando presentare l' Isee

News correlate, l'Inps: le domande per i figli a carico valide anche per anni successivi Non è necessario presentare una nuova domanda diuniversale per il 2024. Il ...... avviene in contanti o conbancario di conto corrente ocircolare non trasferibile, ... in quanto rappresenta l'titolo valido per la riscossione dei premi. Montepremi concorso 4:Assegno unico 2024, al via i pagamenti dal 17 gennaio. Come ogni anno, le famiglie con figli a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per figli disabili possono ...Si sarebbe appropriata di oltre 300mila euro, impiegati nell'acquisto di una tabaccheria. E avrebbe fatto occupare la casa della donna ai propri parenti ...