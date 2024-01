Asi e AsiDep | pronte le denunce all’ Inps e Ispettorato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo attenta verifica internaoltre ai mancati pagamenti ai 54 dipendenti, si è scoperta una evasione contributiva di oltre (2 milioni di Euro). Il punto di domanda che lavoratori e sindacato si fanno è mai possibile che società pubbliche che dovrebbero osservare più di altri le regole, si macchino di reati così evidenti e possano restare impuniti? I 12 dipendenti di ASI, alcuni mesi fa intimarono al Presidente Pisano di regolarizzare lo stesso problema e furono subito accontentati. Diversamente sta avvenendo per i 54 dipendenti di. La società evade da oltre tre anni i contributidi Avellino e si appresta anche a chiedere una cassa integrazione, mentre si trova in liquidazione. Lavoratori e sindacato si chiedono come sia possibile che accada tutto ...