Ascolti tv | i dati di giovedì 4 gennaio 2024

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Bene la Coppa Italia Nella serata di ieri,, su Rai Uno, la pellicola La Befana vien di Notte porta a casa 2.576.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5, il match di Coppa Italia: Juventus-Salernitana conquista 4.283.000 spettatori con uno share del 21% (primo tempo a 4.636.000 e il 21.5%, secondo tempo a 3.930.000 e il 20.5%). Su Rai2 la seconda puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno ottiene 1.064.000 spettatori pari al 6.1% (Anteprima a 864.000 e il 4%). Su Italia1 Billy Elliot è visto da 1.125.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 La Fiera delle Illusioni in prima tv segna 726.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.080.000 spettatori (7.4%). Su La7 Truth – Il prezzo della Verità raggiunge 568.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 Star Trek Beyond si ferma a 381.000 ...