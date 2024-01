Ascolti tv del 4 gennaio | Paola Cortellesi conquista Rai 1 e sfida la Juve

(Di venerdì 5 gennaio 2024)approda in prima serata su Rai 1 giovedì 4con il film La Befana vien di notte esu Canale 5 lache scende in campo contro la Salernitana per la Coppa Italia. Reduce del successo di C’è ancora domani,è la protagonista della serata con la commedia, La Befana vien di notte:è una maestra di scuola elementare che nasconde un segreto. Di giorno è bella e giovane ma di notte si trasforma nella leggendaria Befana. Ma a un certo punto viene rapita da un misterioso giocattolaio… Italia 1 invece propone il mitico Billy Elliot, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla Coppa Italia conntus-Salernitana che giocano all’Allianz Stadium. Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 4 ...

Angelina Mango - "La noia" "È un pezzo up, ma nella mia testa non lo ètutto perché è molto ... Negramaro - "Ricominciamo tutto" "Qualcuno ha detto che è metal, ma se laal contrario è una ...... vissuta tra spaccio, carcere, ferri, furti, soldi, donne usate come oggetto e rappresentazioni... il suo grido rimarrà senza nessuno che loe, forse, poco o nulla cambierà. La musica alla ...Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra il film di Paola Cortellesi su Rai1 e la partita tra Juventus e Salernitana trasmessa da Canale 5 ...In un mercato pieno di cuffiette wireless economiche, di bassa qualità e di brand assolutamente sconosciuti, le Creative Zen Air Dot spiccano per la qualità costruttiva e l'affidabilità del marchio ...