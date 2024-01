Arriva la Befana di AIR Campania per i piccoli pazienti del Santobono

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Caserta.ladi AIRper i bambini ricoverati presso l’Ospedale pediatricoPausilipon di Napoli. L’iniziativa è stata possibile grazie alla generosità del management e dei dipendenti dell’azienda regionale di trasporto pubblico locale, che durante le festività natalizie hanno organizzato una raccolta di giocattoli da destinare aiin occasione della festa dell’Epifania. Presso la sede della Fondazione “Pausilipon” sono stati circa 300 i doni consegnati dall’Amministratore di AIR, Anthony Acconcia, alla presidente Anna Maria Ziccardi. Libri, giocattoli per la prima infanzia, giochi educativi, peluche, bambole, puzzle e gadget, che nel giorno dell’Epifania saranno distribuiti ai bambini ...

Venerdì 5 ??????? 2024, ???? ??? 11.00, va di scena la campagna di beneficenza e solidarietà intitolata “Arriva la Befana, una giocattolo in ... (zon)

Macerata Campania . sabato 6 Gennaio 2024 sarà allestita la festa pubblica per i bambini “Arriva la Befana” , organizzata dal Comune, attualmente ... (casertanotizie)

Gran finale per i festeggiamenti natalizi a Magic Land , dal 5 al 7 gennaio il parco divertimenti più grande del Centro Sud Italia accoglie l'arrivo di ... (movieplayer)

Epifania 2024 a Roma , a Piazza Navona arriva la Befana : orari, spettacoli ed eventi in programma L’ Epifania 2024 è ormai alle porte. Manca davvero ... (ilcorrieredellacitta)

Cronache Cittadine COLLEFERRO — Sabato 6 Gennaio alle ore 11 la Befana arriverà in Piazza Italia . Ad… “invitarla” è stato il Comune L'articolo ... (cronachecittadine)

Si continua domenica 7 gennaio, quando si ripete la tradizione con Zelarino che festeggia la Festa dellacon il mercatino di hobbisti, con artigiani e street food che si terrà sul sagrato ...Domani, 6 gennaio, a partire dalle 11,30 condizioni meteo permettendo l'evento sarà replicato a Monreale dove, in accordo con l'amministrazione comunale, lascenderà dal tetto del Guglielmo II ...Ecco la selezione pensata per il giorno dell’Epifania da Nicola Pucci, vero artefice, dopo il successo del suo locale “ Sete Bar à Vin e Cucina”, di questo nuovo progetto gastronomico che ha preso ...Il 6 gennaio si festeggia l’Epifania, il giorno in cui i bambini ricevono calze piene di dolciumi da una vecchietta che viaggia su una scopa ...